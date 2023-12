Yirendai Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Relative Strength Index (RSI) für Yiren Digital liegt bei 36,84 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yiren Digital beträgt aktuell 1,29, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor bei Yiren Digital einen geringeren Ertrag von 5,67 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung erwarten. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Yiren Digital war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen der Anleger wider, die sich verstärkt über negative Themen zum Unternehmen austauschten. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" bewertet.

