Yirendai Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder für 25 Tage als RSI25 bekannt, wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Yiren Digital liegt bei 35,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 43,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Yiren Digital eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verbraucherfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,67 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass Yiren Digital mit einem Kurs von 3,03 USD inzwischen +13,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +24,18 Prozent beläuft. Somit ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Die Diskussionen rund um Yiren Digital in den sozialen Medien deuten auf eine negative Anlegerstimmung hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft die Redaktion die Aktie von Yiren Digital in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" ein.