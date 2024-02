Yip's Chemical Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Yip's Chemical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Yip's Chemical ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,94, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentaler Basis liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yip's Chemical bei 9,06, was unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent) liegt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 29,58 auf. Demnach ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Yip's Chemical bei -40,85 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,77 Prozent, wobei Yip's Chemical mit 33,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Yip's Chemical zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yip's Chemical weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".