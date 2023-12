Yip's Chemical Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Dividendenrendite von Yip's Chemical beträgt derzeit 4,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yip's Chemical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,46 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,52 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -38,21 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yip's Chemical beträgt 9 und liegt damit unter dem Durchschnitt von 51 vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen sowie eine kaum veränderte Stimmungsrate. Somit erhält die Aktie in der Langzeitperspektive ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Yip's Chemical in Bezug auf die Dividendenpolitik und das langfristige Stimmungsbild eine neutrale Einschätzung erhält, während die fundamentale Bewertung positiv ausfällt.