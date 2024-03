Yip's Chemical Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Yip's Chemical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,69 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die durchschnittlich um -6,15 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -37,54 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,15 Prozent erzielte, liegt Yip's Chemical um 37,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Yip's Chemical über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yip's Chemical liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,83 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,55 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,3 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,52 HKD, was einen Abstand von +1,97 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung bedeutet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" für Yip's Chemical in Bezug auf die genannten Kategorien.