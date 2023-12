Yip's Chemical Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Yip's Chemical wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,9), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yip's Chemical daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Yip's Chemical eine Rendite von -29,62 Prozent auf, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -7,57 Prozent im letzten Jahr, und auch hier liegt Yip's Chemical mit 22,06 Prozent deutlich darunter. Infolgedessen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment rund um Aktien wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktivität und Diskussionsintensität zu Yip's Chemical zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yip's Chemical ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Yip's Chemical liegt aktuell bei 4,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,52 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie seitens der Redaktion.