Yinyi Real Estate Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Durch die Normierung des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) erhält man einen Einblick in die Stärke eines Aktienkurses. Der RSI für Sensteed Hi-tech liegt bei 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich hingegen auf 73,33, was einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Sensteed Hi-tech-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen beträgt 1,64 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,53 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -6,71 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,69 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,53 CNH (-9,47 Prozent) darunter. Somit erhält die Sensteed Hi-tech-Aktie in Summe ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ein interessantes Bild. Die Diskussionsintensität ist sehr hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Sensteed Hi-tech.

Zuletzt wurde das Anleger-Sentiment für die Sensteed Hi-tech-Aktie analysiert. Dabei wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung somit eine Bewertung von "Gut".