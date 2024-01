Yingkou Jinchen Machinery Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Anlegerstimmung gegenüber Yingkou Jinchen Machinery war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Insgesamt erhält Yingkou Jinchen Machinery von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Yingkou Jinchen Machinery in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenpolitik von Yingkou Jinchen Machinery wird von unseren Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und eine Differenz von -0,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" aufweist.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich mit anderen Unternehmen zeigt sich, dass die Aktie von Yingkou Jinchen Machinery im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,18 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet, dass das Unternehmen 60,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" -5,25 Prozent, wobei Yingkou Jinchen Machinery aktuell 40,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.