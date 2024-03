Yingkou Jinchen Machinery Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Yingkou Jinchen Machinery: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Yingkou Jinchen Machinery liegt mit 0,3 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,69 Prozent in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies führt dazu, dass die Aktie als ein neutrales Investment betrachtet wird und von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien rund um Yingkou Jinchen Machinery wurden in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert. Demgegenüber wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yingkou Jinchen Machinery liegt bei 58, was im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV von 0 in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als durchschnittlich betrachtet wird. Somit erhält die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Yingkou Jinchen Machinery zeigt eine Ausprägung von 74,59, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,47, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Zusammenfassung kann festgehalten werden, dass Yingkou Jinchen Machinery aktuell neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung, als auch auf fundamentale und technische Kriterien.