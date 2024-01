Yingkou Jinchen Machinery Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie von Yingkou Jinchen Machinery im letzten Jahr eine Rendite von -46,18 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite 60,12 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,94 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt durchschnittlich -5,97 Prozent, und Yingkou Jinchen Machinery liegt aktuell 40,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yingkou Jinchen Machinery mit 62,99 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Branche (0 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yingkou Jinchen Machinery ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Yingkou Jinchen Machinery einen Wert von 32,25, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 41,23 auf und unterstützt ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien.