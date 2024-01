Yingkou Jinchen Machinery Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs von Yingkou Jinchen Machinery hat im letzten Jahr eine Rendite von -46,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Aktie um 60,12 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -5,97 Prozent, und Yingkou Jinchen Machinery liegt aktuell 40,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Yingkou Jinchen Machinery ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen besonders positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor bei einer Dividendenrendite von 0,33 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag von 0,59 Prozentpunkten erzielen. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von -5,07 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.