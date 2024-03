Yingkou Jinchen Machinery Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs von Yingkou Jinchen Machinery hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Informationstechnologie-Sektors eine Unterperformance von 30,8 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -24,98 Prozent, und Yingkou Jinchen Machinery liegt aktuell 22,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yingkou Jinchen Machinery beträgt 58, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der gleichen Branche als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine positive Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Yingkou Jinchen Machinery bei 45,23 CNH liegt, während die 200-Tage-Linie bei 52,8 CNH verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -2,94 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.