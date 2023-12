Yingkou Jinchen Machinery Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI von Yingkou Jinchen Machinery wurde sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,92 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 64,32, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Yingkou Jinchen Machinery eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Yingkou Jinchen Machinery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,18 Prozent, was eine Underperformance von -39,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar 59,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft, insbesondere hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yingkou Jinchen Machinery mit 0,33 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,92 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.