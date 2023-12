Yingkou Jinchen Machinery Aktie: Bloß aufpassen!

Die Yingkou Jinchen Machinery-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 59,32 CNH gehabt, was einem Abweichungsgrad von -25,08 Prozent vom letzten Schlusskurs (44,44 CNH) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating gemäß der technischen Analyse. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (48,59 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,54 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yingkou Jinchen Machinery-Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yingkou Jinchen Machinery liegt bei 81,42, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,36, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In den sozialen Medien wurde Yingkou Jinchen Machinery in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen mehrheitlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung und somit eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yingkou Jinchen Machinery bei 62,99, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Gesamtbewertung für die Yingkou Jinchen Machinery-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.