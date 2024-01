Ying Li Real Estate Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analyse von Aktienkursen erfordert die Berücksichtigung verschiedener Faktoren, darunter auch die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Ying Li Real Estate auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen. Der RSI für Ying Li Real Estate liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, während der RSI25 bei 54 liegt, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Ying Li Real Estate derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionen über das Unternehmen weder stark zugenommen noch abgenommen haben. Dies führt zu einem Gesamt-Rating der Ying Li Real Estate-Aktie als "Neutral".