Ying Li Real Estate Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Ying Li Real Estate-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 SGD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,015 SGD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,02 SGD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb dem Sentiment die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 68,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien haben keine eindeutigen positiven oder negativen Signale ergeben, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Ying Li Real Estate bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.