Ying Li Real Estate Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Ying Li Real Estate-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,02 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,015 SGD, was einem Rückgang von 25 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,02 SGD unter dem gleitenden Durchschnitt (-25 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 68,18 ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Ying Li Real Estate deuten auf neutraler Einschätzungen und Stimmungen hin, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.