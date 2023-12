Ying Kee Tea House Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ying Kee Tea House diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Aktie von Ying Kee Tea House als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 100, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25-Wert von 60,78 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" im Relative Strength Indikator bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Ying Kee Tea House mit 5,35 Prozent um mehr als 15 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -19,53 Prozent, während Ying Kee Tea House eine Rendite von 24,87 Prozent erzielte. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch eine weniger positive Bewertung. Die Dividendenrendite von Ying Kee Tea House beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist eine Dividendenrendite von 5,44 auf, was einer Differenz von -5,44 Prozent zur Ying Kee Tea House-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

