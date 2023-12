Ying Kee Tea House Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Der RSI der Ying Kee Tea House-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 65,22, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Basierend auf der RSI-Bewertung ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Rating für Ying Kee Tea House.

In den letzten zwei Wochen wurde Ying Kee Tea House von privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ying Kee Tea House mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Überperformance von 15,07 Prozent entspricht. Im Branchenvergleich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Aktie sogar um 23,05 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.