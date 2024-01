Ying Kee Tea House Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu bewerten. Für Ying Kee Tea House beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst. Der RSI für Ying Kee Tea House liegt bei 42,05, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Ying Kee Tea House gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Ying Kee Tea House mit einer Rendite von -19,89 Prozent mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Dennoch liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 5,31 Prozent deutlich über der mittleren Rendite der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die bei -25,2 Prozent liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Ying Kee Tea House ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.