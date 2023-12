Ying Kee Tea House Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel Kursgewinne ermöglichen könnten. Bei Ying Kee Tea House liegt der RSI7 aktuell bei 72,34 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ying Kee Tea House im Vergleich zur Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,44 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Ying Kee Tea House in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,2 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,144 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung zum GD200 von -28 Prozent und zum GD50 von -15,29 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.