Ying Hai Holdings Company Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Dieser Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für Ying Hai einen Wert von 100 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 92 an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse werden auch trendfolgende Indikatoren berücksichtigt, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, der für die Ying Hai-Aktie sowohl für den längerfristigeren 200-Tages-Durchschnitt als auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den entsprechenden Durchschnittswerten.

In den letzten zwei Wochen wurde Ying Hai von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch das Sentiment und der Buzz rund um Ying Hai zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird auch in diesen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit für Ying Hai eine eher negative Einschätzung basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung.