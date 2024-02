Ying Hai Holdings Company Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die technische Analyse von Ying Hai zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,14 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,118 HKD liegt, was einer Abweichung von -15,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,12 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,118 HKD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Ying Hai-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der etwas längerfristig ist, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass Ying Hai derzeit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über das Unternehmen diskutiert wurde, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Ying Hai also auf Basis verschiedener trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.