Yincheng Lifervice Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yincheng Life Service-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yincheng Life Service-Aktie somit nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 bei 2 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 1,98 HKD liegt, was einer Abweichung von -1 Prozent entspricht und die Einstufung als "Neutral" ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2 HKD, was ebenfalls einer Abweichung von -1 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Yincheng Life Service in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und somit eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yincheng Life Service eine Gesamtbewertung als "Neutral".