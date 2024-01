Yinbang Clad Materials Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Yinbang Clad Material wird überwiegend positiv bewertet. Sozialen Plattformen zufolge wurden hauptsächlich positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung.

Technisch gesehen verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 7,2 CNH, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 7,58 CNH, was einem Abstand von +5,28 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 8,5 CNH, was einer Differenz von -10,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Gesamteinstufung als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yinbang Clad Material derzeit bei 98,86, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Yinbang Clad Material mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.