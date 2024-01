Yinbang Clad Materials Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Yinbang Clad Material hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,9 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit um 0,46 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,44 Prozent). In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -7,44 Prozent, und Yinbang Clad Material liegt aktuell 0,46 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Yinbang Clad Material liegt der RSI bei 80,65, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 62,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie von 7,19 CNH für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 7,38 CNH weicht somit um +2,64 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 8,45 CNH liegt, so ergibt sich eine Abweichung von -12,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite von Yinbang Clad Material bei 0 %, was 1,91 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Metalle und Bergbau liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Yinbang Clad Material, wobei die Dividendenpolitik als verbesserungswürdig eingestuft wird.