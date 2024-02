Yinbang Clad Materials Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Yinbang Clad Material hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,2 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Ähnlich sieht es in der "Metalle und Bergbau"-Branche aus, wo die durchschnittliche Rendite bei -22,73 Prozent liegt und Yinbang Clad Material um 21,46 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für Yinbang Clad Material zeigt sich, dass der RSI7 bei 72,09 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 77,17 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Yinbang Clad Material-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,06 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,29 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -25,07 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,23 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Yinbang Clad Material bei 0 %, was 2,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Yinbang Clad Material in verschiedenen Bereichen, was Anleger beachten sollten.