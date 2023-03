Yili erhält sowohl auf Produkt- als auch auf Organisationsebene eine internationale Verifizierung des Wasser-Fußabdrucks

Quzhou, China, 22. März, 2023 (ots/PRNewswire) -Am 6. März 2023 erhielt dieLongyou Yili Dairy Co., Ltd., eine der Flüssigmilchfabriken von Yili in der Provinz Zhejiang, und AMBPOMIAL Greek-style Yogurt von Yili die Wasserfußabdruck-Zertifizierung des Bureau Veritas. Damit sind sie die erste Flüssigmilchfabrik und das erste Joghurtprodukt in der chinesischen Milchindustrie, die die Wasserfußabdruck-Zertifizierung gemäß der internationalen Norm ISO 14046 erhalten haben.Dies ist ein weiterer Meilenstein in den laufenden Bemühungen der Yili Group, Projekte zur Wassereinsparung umzusetzen und die Risiken der Wasserknappheit in ihrer Wertschöpfungskette zu mindern, seit der Verifizierung des Wasserfußabdrucks einer Speiseeisfabrik im Jahr 2022.Wasserknappheit ist ein großes globales Umweltproblem, und als eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) muss die Welt eine nachhaltige Entnahme und Versorgung mit Süßwasser sicherstellen, um die Wasserknappheit zu bekämpfen und die Zahl der Menschen, die unter Wasserknappheit leiden, bis 2030 deutlich zu reduzieren.Die Yili Group ist so Vorbild bei der Erforschung und Umsetzung der „Low Water Footprint"-Strategie (LWF) in der Molkerei- und Lebensmittelindustrie. Im Jahr 2022 gründete die Yili Group ein Komitee für Klimaneutralität unter der Leitung des Vorsitzenden und Präsidenten Pan Gang. Der Ausschuss ist auch für das Wasserressourcenmanagement des Konzerns, die integrierte Planung von Wasserentnahme und Wassernutzung und die Erforschung innovativer Lösungen für den Umgang mit Wasser in der gesamten Lieferkette verantwortlich.Im Jahr 2022 nutzte Yili die eigene Fabrik in Zhejiang als Pilotprojekt für die Erforschung und das Management des Wasser-Fußabdrucks auf Unternehmensebene (LCA - Full Life Cycle) und erhielt die Verifizierung des Wasser-Fußabdrucks durch die British Standards Institution. Damit ist Yili das erste chinesische Lebensmittelunternehmen, das eine transparente und glaubwürdige Zertifizierung des Wasser-Fußabdrucks erhalten hat.Als weltbekanntes Zertifizierungsunternehmen, das 1828 gegründet wurde, hält sich das Bureau Veritas bei der Verifizierung des Wasser-Fußabdrucks der Fabriken von Yili streng an die internationale Norm ISO 14046: 2014 „Umweltmanagement – Wasser-Fußabdruck – Grundsätze, Anforderungen und Richtlinien" und die ISO/ TS 14072: 2014 „Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Richtlinien für die Ökobilanz von Organisationen". Die Verifizierungserklärung zeigt, dass der höchste Wasserverbrauch hauptsächlich in der Lieferkette stattfand. Dies bestätigt die Bemühungen von Yili, den Wasserfußabdruck in der gesamten Lieferkette zu reduzieren, und bietet Richtlinien für die Zusammenarbeit mit den Lieferanten, um die Wasserressourcen zu schonen.Zur weiteren Analyse der Gebiete mit Wassermangel, in denen Yili und seine Lieferanten angesiedelt sind, hat die Yili Group das Aquädukt-Tool des World Resources Institute in Kombination mit dem von der WULCA-Arbeitsgruppe der UNEP-SETAC Lifecycle Initiative entwickelten AWARE-Tool (Available Water Residual) eingesetzt. Die von Yili erstellte Risikokarte für Wassermangel hilft bei der Formulierung von Zielen für die Wassereinsparung in der Wertschöpfungskette und bei der Planung von gezielten Aktivitäten, wie z. B. Wassereinsparungsprojekten und die besten Vorgehensweisen an den jeweiligen Standorten. Die kontinuierliche Reduzierung des Wasser-Fußabdrucks von Yili-Produkten trägt dazu bei, den Druck auf die Wasserressourcen in gefährdeten Gebieten zu verringern.Im Jahr 2022 konzentrierte sich die Yili Group auf Regionen mit hohem Wassermangelrisiko, ermittelte Wassersparpotenziale und führte 322 Wassersparprojekte durch, die verschiedene Produkte wie Mineralwasser, Milchpulver, Flüssigmilch, Joghurt und Speiseeisprodukte betrafen und alle Fabriken umfassten. Im Jahr 2022 beträgt der Prozentsatz des Wasserverbrauchs aus alternativen Wasserquellen 4,07 % und die gesamte Wassereinsparung erreicht 1,7 Millionen Tonnen.Die Verwaltung der Wasserressourcen der Yili Group wird über die selbst entwickelte digitale Verwaltungsplattform durchgeführt. Über diese Plattform können nicht nur die Daten über alle Wasserentnahmen, den Wasserverbrauchs und das Wasserrecycling verwaltet werden, sondern auch der Wasserfußabdruck des Produktlebenszyklus nach internationalen Standards berechnet werden. Durch die Verifizierung und Zertifizierung durch Dritte wird die digitale Plattform auch eine solide Grundlage für ein besseres Management von Wassermangel bieten.