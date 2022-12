Die Yili-Premiummarke SATINE reagiert mit kontinuierlichem Engagement für den Erhalt der biologischen Vielfalt auf den Aufruf der COP15 zum „Aufbau einer gemeinsamen Zukunft für alles Leben"

Montreal (ots/PRNewswire) -Yili Group setzt Konzept der Nachhaltigkeit durch Teilnahme an COP15 in die Praxis umAm 7. Dezember hat der internationale Molkereiriese Yili Group auf Einladung des Veranstalters an der zweiten Sitzung der 15. Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (CBD) im kanadischen Montreal teilgenommen. Als Antwort auf den Aufruf der COP15 zum „Aufbau einer gemeinsamen Zukunft für alles Leben" hat der Molkereikonzern die Nachhaltigkeit zu einem zentralen Bestandteil seiner Verpflichtung gemacht, den Aufbau einer weltweiten ökologischen Zivilisation zu fördern.Um die Vision von der Harmonie zwischen Mensch und Natur in die Realität umzusetzen, hat SATINE, die Premium-Marke von Yili, die sich der Herstellung hochwertiger Bio-Milch in China verschrieben hat, vor Kurzem eine Reihe von Veranstaltungen geplant und durchgeführt, die als Reaktion auf die Nachhaltigkeitsinitiative des Konzerns den Schutz der biologischen Vielfalt fordern und fördern sollen. Dazu gehörten der Dreh eines Dokumentarfilms über die Bedeutung des Ökosystems Grasland und die Ausrichtung einer Offline-Veranstaltung, die zum Umweltschutz aufrief.Letzten Monat veröffentlichte SATINE in Zusammenarbeit mit dem China National Traditional Orchestra die Fortsetzung des Dokumentarfilms „Homeland II" zum Grasland-Ökosystem, bei dem die bekannte Popsängerin Li Yuchun den Titelsong singt. Die Fortsetzung mit derselben Botschaft wie die Veranstaltung Confession of Love for the Earth („Liebeserklärung an die Erde"), die in der ersten Jahreshälfte in Zusammenarbeit mit der China Environmental Protection Foundation stattfand, gab dem Publikum die Möglichkeit, die Schönheit der ökologischen Koexistenz mit der Natur zu erleben und die wahre Bedeutung des SATINE-Konzepts für einen ökologischen Lebensstil zu entdecken.In der Zwischenzeit hat die Marke die erste NIP-Verpackung (No Ink Printing) mit dem treffenden Namen Confession of Love for the Earth, auf den Markt gebracht – ein erster Schritt in einem umfassenderen Programm zur Erschließung neuer Wege für den Umweltschutz und die Verringerung des Kohlendioxidausstoßes in der gesamten Molkereiindustrie.Um fundierte Entscheidungen im Bereich des Umweltschutzes treffen zu können, ist ein umfassendes Verständnis des aktuellen Zustands der Umwelt erforderlich. Im Jahr 2021 veröffentlichte SATINE seine Daten und Erkenntnisse aus erster Hand, um das Bewusstsein für den ökologischen Zustand des Graslandes zu schärfen. SATINE hat Chinas erste Einrichtung zur intelligenten Überwachung von Grasland eröffnet, die eine kontinuierliche wissenschaftliche Überwachung und Erforschung des Ökosystems und der biologischen Vielfalt von Grasland durch intelligente Terminals, das mobile Internet der Dinge und Netzwerk-Informationstechnologie ermöglicht. Durch die Überwachung von Big Data aus dem Ökosystem bieten die Ergebnisse der Anlage einen intuitiven Überblick über den aktuellen Zustand des Graslands.Neben den Bemühungen um den Erhalt der biologischen Vielfalt engagiert sich SATINE auch dafür, seine Produkte durch technologische Innovationen zu stärken, und hat die Zero Carbon Satine Jersey Organic Pure Milk auf den Markt gebracht. Durch das Erreichen von „Netto-Null"-Treibhausgasemissionen während des gesamten Prozesses von der Beschaffung der Rohstoffe für die Bio-Milch bis hin zu Herstellung, Transport, Verwendung und Entsorgung des Produkts dient die Marke als Musterbeispiel für die Umsetzung umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer Strategien in der gesamten Branche.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1963324/1207.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-yili-premiummarke-satine-reagiert-mit-kontinuierlichem-engagement-fur-den-erhalt-der-biologischen-vielfalt-auf-den-aufruf-der-cop15-zum-aufbau-einer-gemeinsamen-zukunft-fur-alles-leben-301697745.htmlPressekontakt:Peng Liu,+86-1058640418Original-Content von: SATINE, übermittelt durch news aktuell