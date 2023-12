Yik Wo International Holdings Ltd Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst harte Faktoren wie Bilanzdaten, aber auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Yik Wo hin untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Yik Wo diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yik Wo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,66 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,67 HKD liegt also in ähnlicher Höhe (+1,52 Prozent). Basierend auf dieser Information wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yik Wo liegt bei 66,67 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 47,37 und führt zu derselben "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung von Yik Wo über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu derselben Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Yik Wo die Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysen.