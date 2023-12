Yik Wo International Holdings Ltd Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktienkurse von Yik Wo lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen zu Yik Wo in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass sie neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Yik Wo diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird die Aktie als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Yik Wo liegt bei 36,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von ebenfalls 36,36 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yik Wo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,66 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,71 HKD weicht daher um +7,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,66 HKD über dem letzten Schlusskurs (+7,58 Prozent Abweichung), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Bei der Untersuchung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Yik Wo daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.