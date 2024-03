Yik Wo International Holdings Ltd Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Yik Wo Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,6 HKD erreicht, was einer Abweichung von -6,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -10,45 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Yik Wo Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien keine auffällig positiven oder negativen Ausschläge festgestellt wurden. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Yik Wo beschäftigt.

Die Stimmung und der Buzz rund um Yik Wo haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yik Wo Aktie zeigt einen Wert von 45,45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,52 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Yik Wo International Holdings Ltd kaufen, halten oder verkaufen?

