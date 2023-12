Yijiahe Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Yijiahe verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,34 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um -0,23 Prozent, was bedeutet, dass Yijiahe im Branchenvergleich eine Underperformance von -15,11 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,12 Prozent im letzten Jahr, wobei Yijiahe um 15,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Yijiahe ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Yijiahe in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Yijiahe-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 79,96, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 63,46 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit überwiegend neutral über die Aktie von Yijiahe diskutiert, wobei sich der Meinungsmarkt insbesondere mit negativen Themen rund um Yijiahe beschäftigte. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.