Yijiahe Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral gilt. Der RSI von Yijiahe liegt bei 75,76 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 62,09 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot, und es gab keine positiven Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yijiahe diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Das Anleger-Sentiment wird somit insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Yijiahe-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 35,65 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,36 CNH, was einem Unterschied von -23,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche erzielte Yijiahe in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,21 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Yijiahe um 17,19 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.