Yihai, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Yihai wird derzeit in einer technischen Analyse betrachtet, die auf verschiedenen Indikatoren basiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 16,62 HKD, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs von 11,86 HKD einen Abstand von -28,64 Prozent zur GD200 aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 12,94 HKD ergibt sich mit -8,35 Prozent eine negative Bewertung. Insgesamt fällt der Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume somit ebenfalls negativ aus.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Yihai-Aktie im vergangenen Jahr bei -56,77 Prozent lag, was 42,66 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" (-14,11 Prozent) liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Nahrungsmittel" (-12,84 Prozent) liegt die Aktie mit -43,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Yihai-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 66,08. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Yihai-Aktie.