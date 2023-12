Yihai Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Yihai-Aktie für die letzten 7 Tage liegt momentan bei 58,21 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 70,61, was darauf hindeutet, dass Yihai hier überkauft ist, und daher das Rating "Schlecht" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Yihai eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im vergangenen Zeitraum kaum Änderungen aufweisen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Yihai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,77 Prozent erzielt, was 43,42 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -12,63 Prozent, und Yihai liegt aktuell 44,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yihai bei 12,22, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.