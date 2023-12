Yifeng Pharmacy Chain Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmung unter Anlegern zu Yifeng Pharmacy Chain war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an drei Tagen überwiegend negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen bezüglich des Unternehmens Yifeng Pharmacy Chain. Aufgrund dieses Ergebnisses bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") erzielte die Yifeng Pharmacy Chain im letzten Jahr eine Rendite von -22,08 Prozent, was 17,17 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,91 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -4,81 Prozent, und Yifeng Pharmacy Chain liegt aktuell 17,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yifeng Pharmacy Chain verläuft derzeit bei 37,22 CNH, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 36,84 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -1,02 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 35,61 CNH, was einem Unterschied von +3,45 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yifeng Pharmacy Chain liegt bei 58,52, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".