Yifeng Pharmacy Chain Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Yifeng Pharmacy Chain hat im letzten Jahr eine Rendite von -4,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Yifeng Pharmacy Chain damit 5,88 Prozent über dem Durchschnitt (-10,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -13,97 Prozent, wobei Yifeng Pharmacy Chain aktuell 9,25 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yifeng Pharmacy Chain-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis eine gute Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 37,02 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 40,04 CNH liegt, was einer Abweichung von +8,16 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 36,56 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von 40,04 CNH deutlich darüber (+9,52 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Indikatoren erhält die Yifeng Pharmacy Chain-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was darauf hindeutet, dass die Aktie zunehmend Beachtung erfährt. Daher wird auch in diesem Bereich die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Yifeng Pharmacy Chain-Aktie auf verschiedenen Ebenen mit einem "Gut"-Rating bewertet wird, sowohl in Bezug auf ihre finanzielle Performance als auch in Bezug auf das Sentiment der Anleger.