Yield Go Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Dividendenrendite von Yield Go beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat Yield Go in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 342,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +344,45 Prozent für Yield Go. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,17 Prozent verzeichnete, liegt Yield Go mit einer Überperformance von 344,48 Prozent deutlich vorne. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yield Go liegt bei 4,45, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 48 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.