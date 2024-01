Yield Go Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Yield Go eine Performance von 131,16 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -5,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Yield Go eine Outperformance von +136,81 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,06 Prozent, während Yield Go 136,22 Prozent darüber lag. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Yield Go derzeit um +4,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +105,1 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Yield Go auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Yield Go in den sozialen Medien aufgegriffen. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Yield Go liegt bei 47,92, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.