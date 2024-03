Yield Go Aktie: Der absolute Knall!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yield Go liegt bei 4, was im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche (KGV von 46,4) unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Yield Go eine beeindruckende Performance von 296,55 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -8,16 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +304,71 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,7 Prozent verzeichnete, liegt die Performance von Yield Go bei 303,25 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yield Go-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,04 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,9 HKD, was einem Unterschied von +42,16 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 3,13 HKD (-7,35 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Yield Go in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-Wert für Yield Go bei 94,12 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder Überkauftheit noch -verkauftheit an, weshalb das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Yield Go in dieser Analyse mit "Schlecht" bewertet.