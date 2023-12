Yield Go Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Yield Go übertrifft die Branche im Aktienkurs um 125,35 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um -3,38 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +128,74 Prozent für Yield Go bedeutet. Auch im Industrie-Sektor liegt die Rendite bei -3,75 Prozent, wobei Yield Go um 129,1 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Yield Go ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes haben wir die Aktie von Yield Go auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Yield Go bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Yield Go mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,33 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Yield Go in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

