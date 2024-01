Yield Go Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert dieses Verhältnis auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Yield Go liegt bei 80,43, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 53,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Yield Go daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Yield Go eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yield Go daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet weist Yield Go ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,25 im Bauwesen unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Yield Go daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild und in der Diskussionsstärke erkennbar waren, erhält Yield Go in diesen Punkten eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Yield Go daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.