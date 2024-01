Yidu Tech Aktie: Ein handfester Grund

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Yidu Tech neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yidu Tech-Aktie überkauft ist, mit einem RSI von 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Yidu Tech-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung hin, wodurch auch in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral" erfolgt.

Insgesamt erhält Yidu Tech eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt.

Basierend auf den harten und weichen Faktoren sowie der technischen Analyse wird die Yidu Tech-Aktie insgesamt mit einer "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung eingeordnet.