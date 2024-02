Yidu Tech Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "YIDU TECH INC.":

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. In Bezug auf Yidu Tech wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung in sozialen Medien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Bei Yidu Tech wurden neutrale Kommentare und Themen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Yidu Tech ergab einen Wert von 8,89 für den RSI7 und einen Wert von 52,02 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse der Yidu Tech-Aktie ergab einen Durchschnitt von 0,53 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,454 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Yidu Tech daher eine neutrale Bewertung basierend auf der Diskussion in sozialen Medien und eine gemischte Bewertung basierend auf dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.