Yidu Tech Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Analyse von Yidu Tech zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yidu Tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,6 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,545 HKD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Yidu Tech ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Yidu Tech-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen einen Wert von 50 auf, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.