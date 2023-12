Yida China Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Yida China als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yida China-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,34, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 40,48, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Yida China in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yida China können auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was eine weitere "Neutral"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Yida China-Aktie von 0,178 HKD mit -19,09 Prozent Entfernung vom GD200 (0,22 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,14 HKD auf, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Yida China-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

