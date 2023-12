Yida China Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Yida China-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,21 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,183 HKD, was einem Unterschied von -12,86 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,15 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yida China-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Yida China war in den letzten zwei Wochen neutral, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt, dass die Yida China-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yida China. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Insgesamt wird die Yida China-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft.