Yibin Wuliangye Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuliangye Yibin beträgt 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wuliangye Yibin-Aktie liegt bei 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine Überbewertung an, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Anleger in den sozialen Medien bewerteten Wuliangye Yibin in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei auch einige schlechte Signale herausgefiltert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche hat Wuliangye Yibin in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,23 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance um 18,6 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält Wuliangye Yibin auf Grundlage der genannten Kriterien eine neutrale bis schlechte Bewertung.