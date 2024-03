Yibin Wuliangye Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Wuliangye Yibin beträgt das aktuelle KGV 25. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Wuliangye Yibin daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,67 Prozent und liegt damit 0,8 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 1,87). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

Die Stimmung für Wuliangye Yibin hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Wuliangye Yibin-Aktie hat einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,6) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wuliangye Yibin.